Джулия Робертс раскрыла неожиданные подробности о фильме «Красотка»

Джулия Робертс дала новое интервью, в котором раскрыла неожиданные подробности о фильме "Красотка".

Как передает Day.Az со ссылкой на Peopletalk, акриса раскрыла первоначальную идею культовой картины. "Это должен был быть гораздо более мрачный фильм под названием "3000 долларов". Вивиан была наркоманкой, и фильм закончился бы тем, что герой оставил ее в переулке, швырнул в нее деньги и уехал", - призналась она на "Шоу Грэма Нортона". Три тысячи долларов - это цена, за которую Вивиан должна провести ночь с Эдвардом.

По словам актрисы, все изменилось, когда фильм выкупила компания Disney. "Я получила роль и очень гордилась этим, но когда продюсерская компания закрылась, то фильм исчез, а я была раздавлена. Но затем компания Disney подхватила этот сюжет, что казалось таким невероятным, и сняло очень забавную историю", - сказала она.

Напомним, Джулия Робертс сыграла в фильме роль проститутки Вивиан, которую бизнесмен Эдвард (Ричард Гир) нанял для сопровождения. После герои поняли, что на самом деле влюблены друг в друга. Премьера картины состоялась в 1990 году. В фильме также снялись Ральф Беллами, Джейсон Александер, Лора Сан Джакомо, Алекс Хайд-Вайт и другие.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!