Солист «Иванушек International» потерял бизнес в Сочи

Солист "Иванушек International" Андрей Григорьев-Апполонов потерял свой бизнес в Сочи, в который были вложены инвестиции в размере около 20 миллионов рублей. Речь идет о пляже в центре города, который разрушил ураган, рассказал певец в беседе с 5-tv.ru, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"У меня в самом центре города есть "Рыжий пляж", я открыл его со своими друзьями. Летом было все прекрасно. Закончился сезон. Мы его заколотили на случай шторма досками, он был готов к приходу стихии. Но, как выяснилось, не такой", - поделился Григорьев-Апполонов.

По словам музыканта, теперь от пляжа не осталось ничего, его придется строить заново к следующему сезону. Он планирует обратиться в администрацию края и попробовать получить льготы или поддержку в иной форме для восстановления бизнеса.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!