Представитель Тейлор Свифт ответила на слухи о секретной свадьбе певицы

Пресс-агент певицы Тейлор Свифт Три Пейн ответила на слухи о том, что певица якобы сыграла секретную свадьбу с бывшим избранником - британским актером Джо Элвином. Пост об этом Пейн разместила на своей странице в X (бывший Twitter), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пейн отреагировала на пост страницы Deuxmoi в социальной сети Instagram, посвященной звездным сплетням. В посте утверждалось, что свадьбу сыграли в 2020 или 2021 году.

"Довольно этой сфабрикованной лжи о Тейлор от Deuxmoi. Никогда не было ни свадьбы, ни какой бы то ни было церемонии. Безумные заявления. Пора бы уже нести ответственность за боль и травмы, которые причиняют такие посты", - написала представительница певицы.

По данным Deuxmoi, свадебная церемония якобы проходила в Великобритании, и очевидцы описывали ее как свадьбу в то время как официально Свифт и Элвин не заключали брак.

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