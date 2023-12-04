Актер Том Холланд назвал условие своего возвращения к роли Человека-паука из вселенной комиксов и кино Marvel. Его цитирует Collider, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Холланда, он в четвертый раз сыграет Человека-паука только при наличии достойного сценария.

"Все, что я могу сказать - мы активно участвуем в переговорах о том, как потенциально может выглядеть четвертое появление моего персонажа. Сможем ли мы найти способ отдать должное персонажу - это другой вопрос", - сказал он.

Холланд уточнил, что очень трепетно относится к своему герою.

"Мне очень, очень повезло, что мы работали над франшизой, становившейся лучше и успешнее с каждым фильмом, что редкость, и я хочу защищать это наследие. Так что делать еще один просто ради того, чтобы сделать, я не буду. Нужно, чтобы все было достойно персонажа", - сказал он.

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