Эминем выступил в Fortnite

Рэпер Эминем выступил 2 декабря на виртуальном концерте, который состоялся в честь завершения четвертой главы Fortnite. Об этом сообщает издание Cybersport.ru, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Музыкант, а точнее - его цифровая копия, исполнил композиции "Lose Yourself" и "Godzilla". Всего за мероприятием наблюдали более 11,6 млн игроков.

"Я бы сказал, что это было одно из лучший мероприятий, которое у нас было за последнее время"; "Почти так же хорошо, как выступление Трэвиса Скотта" - отметили зрители.

При этом часть геймеров раскритиковало организацию выступления, так как некоторым пришлось отстоять большую очередь, но в итоге все равно не попасть на концерт. Кроме того, выступление Эминема показалось игрокам коротким. Cybersport подчеркивает, что концерт длился всего три минуты.

До этого в Fortnite выступали Ариана Гранде, Marshmello и Трэвис Скотт. Выступление Эминема стало четвертным крупным музыкальным внутриигровым событием.

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