Дуа Липа разошлась c известным бойфрендом

Известная британская певица Дуа Липа разошлась с бойфрендом, французским режиссером Роменом Гаврасом.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN. о разрыве пары сообщило издание The Sun, ссылаясь на собственные источники, близкие к окружению бывших влюбленных. Инсайдер убеждает, что именно исполнительница стала инициатором разрыва. Причиной тому стало то, что артистка хочет полностью погрузиться в работу, а отношения ей мешают.

"Дуа и Ромен разошлись после лета любви. Когда дело доходит до ее карьеры, она горит. Пара прекратила отношения до того, как они испортились", - убеждает инсайдер.

Влюбленные якобы разошлись в прошлом месяце.

Отметим, об отношениях Дуа Липы со старшим на 14 лет Роменом Гаврасом стало известно в марте, когда пару застали папарацци. Уже в мае певица и режиссер официально подтвердили роман. Влюбленные вместе посетили Каннский кинофестиваль, где охотно обнимались, целовались и держались за руки. Однако их роман оказался кратковременным.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!