Дочь Пола Уокера растрогала их архивным видео

Дочь американского актера Пола Уокера, модель и актриса Мидоу растрогала архивными счастливыми кадрами с покойным папой.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, актера не стало десять лет назад. В связи с этим 25-летняя модель решила опубликовать архивное видео в своем фотоблоге. В частности, в ролике дочь Уокера без предупреждения заходит в туристический автобус и поздравляет отца с днем рождения. Звезда фильма "Форсаж" испугался от столь неожиданного появления родного человека. В моменте их слишком перехватывали радостные эмоции, поэтому они сразу погрузились в объятия друг друга.

"10 лет без тебя... Всегда люблю тебя", - отметила Мидоу Уокер.

В комментариях под публикацией поклонники выразили свои соболезнования и поддержали актрису с помощью смайликов в форме сердечек. Интересно, что муж дочери Уокера также оставил свой комментарий под постом, написав, что "всегда улыбается" Полу.

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