Звезду «Чудо-женщины» заподозрили в беременности

Израильскую актрису и звезду фильма "Чудо-женщина" Галь Гадот заподозрили в беременности. Об этом пишет издание Walla, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Актриса появилась на политической конференции в Израиле с округлившимся животом. Журналисты предположили, что Гадот ждет четвертого ребенка и находится на шестом месяце беременности.

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