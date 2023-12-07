https://news.day.az/showbiz/1620021.html Звезду «Чудо-женщины» заподозрили в беременности
Звезду «Чудо-женщины» заподозрили в беременности
Израильскую актрису и звезду фильма "Чудо-женщина" Галь Гадот заподозрили в беременности. Об этом пишет издание Walla, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Актриса появилась на политической конференции в Израиле с округлившимся животом. Журналисты предположили, что Гадот ждет четвертого ребенка и находится на шестом месяце беременности.
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