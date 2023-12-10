Джулия Робертс дала 19-летней себе бьюти-совет

Актриса Джулия Робертс дала бьюти-совет 19-летней себе в ответ на соответствующий вопрос журналиста. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, ее цитирует издание People.

"Стой ровно. Все будет хорошо - и не выщипывай брови", - заявила она.

56-летняя Робертс не раз делилась с прессой своим подходом к поддержанию красоты. Она рассказывала, что тщательно ухаживает за кожей и старается использовать минимум косметики.

"Прежде чем сесть в самолет, я наношу толстый слой крема. Меня толком не обнять, я просто выскользну из рук", - смеялась она.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!