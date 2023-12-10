Эмма Стоун пришла на премьеру в дырявом платье

Американская актриса Эмма Стоун стала гостьей премьеры фильма "Бедные-несчастные". Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Daily Mail.

35-летняя актриса позировала на красной ковровой дорожке в желтом платье бренда Louis Vuitton с глубоким декольте и дырявой юбкой и лифом. Образ дополнили открытые туфли и чокер с массивным цветком. Однако поклонники не оценили образ Эммы Стоун.

"Мышь съела ее платье", "Ужасное платье", "Эмма выглядит ужасно и с каждым годом становится все хуже", "За последние пять лет она потеряла свой стиль", - написали они в комментариях.

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