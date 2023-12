Дженнифер Лопес снимется в фильме от режиссера «Сумерок»

Издание Variety сообщает, что актриса и певица Дженнифер Лопес сыграет в киноадаптации мюзикла "Поцелуй женщины-паука" 1933 года. Режиссером этой картины является Билл Колдон, который снял "Сумерки Сага: Рассвет", передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk.

Уже есть информация о дате съемок, они начнутся весной 2024 года в Нью-Джерси. Кстати, одноименный роман был написан Минуэлем Пуигом в 1976 году, а первая экранизация была снята в 1985 году.

Напомним, в этом году актриса уже снялась в нескольких проекте для Netflix: "Моей пиратской свадьбе" и "Метери". В следующем году запланирован выход музыкального фильма певицы "This Is Me... Now".

