Брэдли Купер открыл закусочную

Брэдли Купер торжественно открыл свою закусочную в Нью-Йорке под названием Danny & Coop's Cheesesteaks.

Как передает Day.Az со ссылкой на ОК!, поддержать актера пришли его бывшая возлюбленная Ирина Шейк с дочерью Леей и новая пассия - Джиджи Хадид.

Брэдли Купер занимался приготовлением фастфуда и сам же раздавал горячие хот-доги и бургеры всем желающим. Надо сказать, что выглядел артист при этом очень органично. А благодаря поддержке любимых женщин улыбка не сходила с его лица весь день.