https://news.day.az/showbiz/1620586.html Брэдли Купер открыл закусочную - ФОТО
Брэдли Купер открыл закусочную - ФОТО
Брэдли Купер торжественно открыл свою закусочную в Нью-Йорке под названием Danny & Coop's Cheesesteaks.
Как передает Day.Az со ссылкой на ОК!, поддержать актера пришли его бывшая возлюбленная Ирина Шейк с дочерью Леей и новая пассия - Джиджи Хадид.
Брэдли Купер занимался приготовлением фастфуда и сам же раздавал горячие хот-доги и бургеры всем желающим. Надо сказать, что выглядел артист при этом очень органично. А благодаря поддержке любимых женщин улыбка не сходила с его лица весь день.
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