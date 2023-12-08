Дженнифер Лопес на премии Hollywood Awards с Беном Аффлеком

Певица Дженнифер Лопес вместе с мужем Беном Аффлеком появилась на красной дорожке церемонии Elle Women in Hollywood Awards.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает People.

Во вторник, 5 декабря, в Лос-Анджелесе прошла премия журнала Elle. Дженнифер Лопес предпочла для мероприятия металлический топ и атласную юбку в пол. Образ дополнили черные туфли на высоком каблуке, серьги с бриллиантами и клатч. Волосы ей завязали в высокий хвост и сделали макияж с угольно-черными стрелками. Вместе с ней на ковровой дорожке позировал Бен Аффлек. Пара публично обнималась и целовалась, показывая чувства на публике впервые за долгое время.

Актер Бен Аффлек впервые сделал Дженнифер Лопес предложение руки и сердца в 2002 году, однако свадьба, запланированная на 2003-й, так и не состоялась. В 2021-м звезды возобновили свои отношения, а в апреле 2022-го повторно обручились. Через месяц после скромной свадебной церемонии в Вегасе молодожены устроили пышное празднование в поместье Аффлека в Райсборо (штат Джорджия, США).