Скончался известный американский актер

Актер Райан О'Нил, номинированный на "Оскар" и "Золотой глобус" за одну из главных ролей в фильме "История любви" (1970), умер на 83-м году жизни.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил его сын в социальной сети Instagram.

"Мой отец сегодня мирно умер, и его любящая команда была рядом с ним, поддерживая его так же, как и он нас", - написал он.

Самой масштабной актерской работой О'Нила стала роль Барри Линдона в одноименном фильме Стэнли Кубрика (1975). Он был удостоен итальянской премии "Давид ди Донателло", которая присваивается лучшим иностранным актерам. Имеет звезду на "Аллее славы" в Голливуде.

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