Поклонники Бритни Спирс заподозрили редкое психологическое растройство у звезды

Регулярно поклонники Бритни Спирс размышляют о состоянии ее психического здоровья после того, как травмирующее опекунство над ней подошло к концу. И на это действительно есть повод, поп-дива постоянно находится в центре внимания из-за своих ажиотажных высказываний и действий. Сейчас разговоры о ней распространяются с особой силой - звезда публикует свои нестандартные танцы, которые обсуждают по несколько дней, пока не появятся новые, передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk.

Однако теперь подписчики певицы предполагают, что такое поведение - это симптомы акатизии - психологического расстройство, при котором человек ощущает непреодолимую потребность двигаться, чтобы уменьшить невыносимое чувство внутреннего беспокойства и тревоги. Такое предположении впервые сделала группа по защите здоровья Akathisia Alliance for Education and Research, сказав, что "вызванная лекарствами акатизия может быть частично виновата в том, что Бритни сложно оставаться на месте и быть сконцентрированной".

В соцсети 41-летняя исполнительница часто показывает хореографические танцы и отвечает на вопросы поклонников. Однако обеспокоенные зрители отметили, что она, похоже, изо всех сил пытается оставаться на месте во время разговора, постоянно прерываясь на ритмичные телодвижения.

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