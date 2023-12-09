Джейсон Стэйтем рассказал об отсутствии желания сниматься в фильмах о супергероях

Джейсон Стэйтем рассказал, почему не снимается в фильмах о супергероях.

Как передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk, его слова передает Variety.

"У меня нет большого желания надевать костюм с плащом и лосинами", - смеется актер. Также Стэйтем признался, что ему больше нравятся фильмы 80-х, добавив, что считает Сильвестра Сталлоне и Арнольда Шварценеггера своими кумирами. "А еще раньше меня вдохновляли Стив МакКуин, Пол Ньюман и Клинт Иствуд. Я просто не могу даже представить, как кто-то из этих парней надевает маску и плащ, прыгая по проводам", - признался он.

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