Леониду Агутину провели срочную операцию по удалению тромба

Певец и композитор Леонид Агутин перенес срочную операцию после того, как врачи обнаружили "блуждающий тромб".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, на своем Telegram-канале музыкант сообщил, что хирургическое вмешательство прошло успешно.

"Сделали УЗИ, обнаружили блуждающий тромб и срочно меня на операцию отправили", - написал артист.

Агутин рассказал, что 8 декабря приехал в больницу, подозревая у себя растяжение, чтобы сделать обезболивающую блокаду перед концертом.

Певец также отметил, что операция прошла хорошо. "Лежу, наблюдаюсь. Обещают, что это не надолго, а то я бездельничать не умею. До встречи, мои дорогие!" - заключил Агутин.

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