Анджелина Джоли рассказала о возникшей на фоне развода с Брэдом Питтом болезни

Американская актриса Анджелина Джоли рассказала о болезни, которая возникла у нее на фоне развода с экс-супругом, актером Брэдом Питтом. Ее слова приводит Harper's Bazaar, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Актриса порассуждала о своей новой роли - греческой оперной певицы Марии Каллас - и отметила, что испытывала сомнения по поводу участия в фильме, так как обнаружила у себя признаки стресса. "Мое тело сильно реагирует на стресс - уровень сахара в крови то повышается, то падает. За несколько месяцев до развода у меня внезапно случился паралич Белла (заболевание, при котором случается паралич мышц с одной стороны лица - прим. "Ленты.ру")", - поделилась она.

При этом никаких подробностей о причине расставания Джоли не раскрыла. "Есть вещи, от которых нам нужно исцелиться", - добавила она.

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