Канье Уэст нашел новую профессию

Канье Уэст планирует запустить собственный новостной канал. О том, что 46-летний рэпер и дизайнер нашел новую профессию, сообщило издание The Sun со ссылкой на собственный источник, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам осведомленного источника, Уэст разрабатывает идею новостного канала в течение последних нескольких месяцев и уже тестирует сайт проекта.

"У Йе большие амбиции, но даже его ближний круг шокирован этими планами. Он уверен, что его ждет успех, если все сделать правильно. Йе хочет дать людям что-то, отличающееся от мейнстрима", - уточнил инсайдер.

Предположительно, канал будет рассказывать о жизни в США, однако посмотреть его можно будет из любой точки мира.

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