Адриана Лима пополнила количество обложек глянцевых журналов декабрьским номером Harpers's Bazaar Arabia. Бывший "ангел" Victoria's Secret рассказала, что настоящее возвращение в модельную индустрию, мир рекламных компаний и подиумов будут ждать ее в 2024 году, передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk.

"Мне кажется, что произошло возвращение супермоделей. В последнее время я часто вижу моделей не только 2000-х, но и 80-х и 90-х годов, и мне кажется, что это замечательно", - рассказала модель.

Она также призналась, что ее радуют возрастные перемены в сфере моды, поскольку ее старшая 14-летняя дочь Валентина тоже хочет стать моделью. "И мне было очень грустно, что она как модель будет прославлена только на определенном отрезке своей жизни. Я считаю, что каждый этап - это прекрасное время, и мне нравится, что мода сейчас принимает это", - поделилась Адриана.

Кроме того, недавно модель столкнулась с критикой своей внешности после того, как посетила премьеру фильма. Пользователи обсуждали в Сети, что ее лицо изменилось и она выглядит иначе, однако позже девушка ответила хейтерам: "Так выглядит лицо уставшей мамы трех подростков, одного годовалого активного мальчика, который учится ходить, и трех собак... Спасибо за заботу". Однако модель призналась, что ее не беспокоит хейт.

Но это не отменяет того, что она была сильно удивлена, когда посмотрела фотографии с того вечера. "Я была в шоке, когда увидела их. Я подумала: "Это не я". Но я не обиделась - мне было смешно. Дело в том, что мне не 16 лет. Я начала работать моделью в 16, но мне уже никогда не будет 16. Мне 42, и я самая счастливая из всех, кем я была, самая счастливая с собой. Я принимаю свой возраст и не собираюсь ни для кого меняться", - поделилась модель.

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