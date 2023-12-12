Объявлены номинанты премии "Золотой глобус-2024". Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Большее количество номинаций получил фильм Греты Гервиг "Барби" (картина была номинирована в девяти категориях премии), а проект Кристофера Нолана "Оппенгеймер" получил восемь номинаций.

В категории "Лучший фильм (драма)" номинированы такие картины, как "Оппенгеймер", "Убийцы цветочной луны", "Маэстро", "Прошлые жизни", "Анатомия падения" и "Зона интересов". В номинации "Лучший фильм (комедия или мюзикл)" за победу будут бороться фильмы "Барби", "Бедные-несчастные", "Американское чтиво", "Оставленные", "Май, декабрь", "Air: Большой прыжок".

Среди номинантов категории "Лучший актер в драматическом фильме" оказались Брэдли Купер ("Маэстро"), Киллиан Мерфи ("Оппенгеймер"), Леонардо Ди Каприо ("Убийцы цветочной луны"), Колман Доминго ("Растин"), Эндрю Скотт ("Все мы незнакомцы") и Хоакин Феникс ("Наполеон").

За победу в такой же номинации среди актрис будут бороться Лили Гладстон ("Убийцы цветочной луны"), Кэри Маллиган ("Маэстро"), Сандра Хюллер ("Анатомия падения"), Кэйли Спэни ("Присцилла") Аннетт Бенинг ("Дайана Найэд") и Грета Ли ("Прошлые жизни"). Полный список номинантов доступен на сайте издания.

Церемония вручения наград состоится 7 января 2024 года.

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