Дженнифер Энистон рассказала о последних днях жизни Мэттью Перри

Актриса Дженнифер Энистон в беседе со своей коллегой Риз Уизерспун для издания Variety рассказала о последних днях жизни Мэттью Перри (1969-2023).

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по словам Энистон, она переписывалась с коллегой по сериалу "Друзья" незадолго до того, как его не стало, и он рассказывал ей о своем счастье.

"Он бросил курить. Приводил себя в форму. Он был счастлив. Смешной Мэтти, я же переписывалась с ним буквально тем утром. У него ничего не болело, он не страдал, он был счастлив", - говорит звезда.

54-летняя Энистон уточнила, что ее друг не начал снова употреблять наркотики в последние дни жизни.

"Хочу, чтобы люди знали: он вел здоровый образ жизни, он выздоравливал. У него была цель", - сказала Энистон, добавив, что очень скучает по Перри.

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