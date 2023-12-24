Певица и актриса Дженнифер Лопес рассказала, как долго планирует работать. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом она заявила в интервью Just Jared.

Певица призналась, что уже давно ощущает свое влияние в Голливуде, но вспомнила о важных моментах, о которых хотела бы узнать заранее.

"Быть конкретной в своем выборе. У меня не было такой роскоши, будучи латиноамериканкой. Мне также следовало понимать, что стоит работать с определенными директорами, с которыми действительно хочу развиваться. В музыке продюсеры, с которыми вы работаете, очень важны, как и в кино. Если бы я могла начать все сначала, думаю, сделала бы это", - рассказала Лопес.

Она также подчеркнула, что будет продолжать работать до 90 лет.

"Я чувствую, что буду работать до тех пор, пока хочу этого. Я не знаю, что это за возраст. Это может быть 70 лет, 80 или даже 90, не знаю. Для меня не существует никаких границ".

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