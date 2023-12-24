Журнал Time составил список десяти лучших фильмов 2023 года

Кинокритик Стефани Захарек составила для журнала Time список десяти лучших фильмов 2023 года, передает Day.Az со ссылкой на сайт журнала.

Первую строчку кинокритик отдала картине "Опавшие листья" финского режиссера Аки Каурисмяки, которая получила приз жюри Каннского кинофестиваля 2023 года.

На втором месте в этом списке - фильм "Маэстро" Брэдли Купера, замыкает тройку лидеров кинолента "Зона интересов" британского режиссера Джонатана Глейзера.

В подборку также вошли "Присцилла: Элвис и я" Софии Копполы, "Воспоминания о Париже" Алисы Винокур, "Прошлые жизни" Селин Сон, "Убийцы цветочной луны" Мартина Скорсезе, "Ты здесь, Бог? Это я, Маргарет" Келли Фримон, "Дикие сны" Билла Полада, "Пассажи" Айра Сакса.

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