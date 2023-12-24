Тур Тейлор Свифт вошел в Книгу рекордов Гиннесса

Мировой тур Тейлор Свифт "The Eras" вошел в Книгу рекордов Гиннесса по количеству кассовых сборов за всю историю. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Guinness World Records.

Тур превысил доход в $1 млрд, побив предыдущий рекорд Элтона Джона (939 $млн) - тогда певец пять лет ездил с прощальными концертами по всему миру. "The Eras Tour" Тейлор Свифт, в свою очередь, начался в марте 2023 года и завершится в декабре 2024.

Сайт подчеркивает, что на данный момент концертный тур Свифт заработал в два раза больше двух "Renaissance World Tour" певицы Бейонсе.

29 июля сообщалось, что фанаты Тейлор Свифт вызвали рекордную сейсмическую активность на ее концерте в Сиэтле. Она оказалась сопоставима с землетрясением магнитудой 2,3.

6 декабря журнал Time назвал Тейлор Свифт человеком года. Исполнительница обошла голливудских забастовщиков, Барби, короля Карла III и Владимира Путина в этой борьбе.

Time присуждает это звание человеку, группе или концепции, которые оказали наибольшее влияние на мир в течение предыдущих 12 месяцев. Появившись в 1920-х годах как маркетинговый трюк, премия продолжает вызывать ажиотаж, в то время как еженедельные печатные журналы пытаются сохранить свою актуальность.

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