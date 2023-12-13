Тур Тейлор Свифт вошел в Книгу рекордов Гиннесса

Мировой тур Тейлор Свифт "The Eras" вошел в Книгу рекордов Гиннесса по количеству кассовых сборов за всю историю.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Guinness World Records.

Тур превысил доход в $1 млрд, побив предыдущий рекорд Элтона Джона (939 $млн) - тогда певец пять лет ездил с прощальными концертами по всему миру. "The Eras Tour" Тейлор Свифт, в свою очередь, начался в марте 2023 года и завершится в декабре 2024.

Сайт подчеркивает, что на данный момент концертный тур Свифт заработал в два раза больше двух "Renaissance World Tour" певицы Бейонсе.

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