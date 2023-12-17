Тур Тейлор Свифт попал в Книгу рекордов Гиннесса

Мировой гастрольный тур американской певицы Тейлор Свифт The Era" попал в Книгу рекордов Гиннесса и стал самым кассовым за всю историю. Об этом сообщает Guinness World Records, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Доход от серии шоу исполнительницы в разных странах превысил 1 миллиард долларов. Таким образом, певица побила предыдущий рекорд британского музыканта Элтона Джона, мировой тур которого длился пять лет. Тогда Джону удалось заработать 939 миллионов долларов.

В тур The Eras Свифт отправилась в марте 2023 года, а завершить его планирует в декабре 2024-го. На данный момент артистка уже заработала в два раза больше, чем певица Бейонсе в двух своих турах Renaissance World Tour.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!