Кэтрин Зета-Джонс показала, как выглядит без единой капли косметики и фотошопа

Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс порадовала фанатов новым контентом.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, в Instagram-stories артистка опубликовала честное фото без фотошопа.

На снимке 54-летняя Кэтрин предстала без единой капли декоративной косметики. Актриса сделала селфи в купальнике, между тем ее волосы были собраны в пучок. Таким образом Кэтрин продемонстрировала свою природную красоту.

К слову, знаменитость как раз собиралась принять ванную с лепестками красных роз. Как пояснила Зета-Джонс, она находилась на море, где ловила рыбу. После такого продуктивного дня актрисе очень захотелось отдохнуть, полежав в ванной.

"После долгого дня на морской рыбалке я охотно приму ванну с лепестками роз", - отметила знаменитость.

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