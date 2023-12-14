Хилари Дафф беременна четвертым ребенком

Американская актриса и певица Хилари Дафф объявила, что ждет рождения четвертого ребенка.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, радостной новостью знаменитость поделилась в своем Instagram.

Хилари опубликовала серию фотографий, на которых она изображена с тремя детьми и возлюбленным. На снимке артистка уже позировала с заметно округлым животом.

"Сюрприз-сюрприз", - коротко подписала кадры знаменитость.

Впоследствии в Instagram-stories 36-летняя Хилари Дафф тоже опубликовала фото, где она изображена в белой майке, что подчеркнула ее беременный животик.

Отметим, Хилари Дафф воспитывает троих детей. Первого сына Лука знаменитость родила 20 марта 2012 года от хоккеиста Майка Комри, с которым была в браке с 2010 до 2014 года. Во второй раз актриса стала мамой 25 октября 2018 года. Хилари родила дочь Бэнкс от певца Мэттью Кома. Влюбленные снова стали родителями 24 марта 2021 года. Тогда актриса родила дочь Мэй.

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