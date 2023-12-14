Брэдли Купер впервые вышел в свет с 6-летней дочерью

Голливудский актер Брэдли Купер впервые пришел на светское мероприятие вместе со своей 6-летней дочерью Леей от модели Ирины Шейк.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, вместе с девочкой звездный отец появился на красной дорожке презентации своего нового проекта от Netflix "Маэстро". Событие произошло на днях в Лос-Анджелесе.

Купер заботливо держал Лею за руку, а девочка, в свою очередь, охотно позировала папарацци и улыбалась. Дочь Купера и Шейк была одета в длинное платье с леопардовым принтом от Dolce & Gabbana, которое дополнила сумочкой черно-малинового цвета.

В свою очередь фаны были ошеломлены, насколько Лея похожа на своего знаменитого отца:

- Какая красивая девочка! Просто копия Брэдли Купера!

- У Леи его невероятные голубые глаза!

- Дочь - копия папы, ничего от Ирины Шейк.

Кстати, в новом проекте отца Лея Купер также получила роль, правда, эпизодическую. Девочка сыграла героиню Майи Хоук Джейми Бернштейн в детстве.

Поддержать Купера на презентацию также пришли Леди Гага, Кэри Маллиган и Майя Хоук.

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