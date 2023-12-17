Крис Рок отказался вести «Золотой глобус»

Американский комик Крис Рок и несколько его коллег-шоуменов отказались вести церемонию "Золотой глобус" 7 января 2024 года. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственный источник, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Крис Рок, который уже дважды вел "Оскар", стал одним из тех, кто отказался от предложения вести церемонию 7 января", - рассказали на канале.

Также, сообщил канал, церемонию отказались вести американская актриса и стендаперша Эли Вонг ("Грызня") и ведущие подкаста "SmartLess" Джейсон Бейтман, Шон Хейс и канадский актер Уилл Арнетт.

В марте 2022 года во время церемонии вручения премии "Оскар" Уилл Смит ударил Рока по лицу за шутку об алопеции супруги Смита Джады. Спустя почти год Рок заявил, что ему больно до сих пор.

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