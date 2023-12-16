Джастин Тимберлейк намекнул на конфликт с Бритни Спирс

Певец Джастин Тимберлейк намекнул на былой конфликт со своей экс-избранницей певицей Бритни Спирс на концерте в Лас-Вегасе. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Page Six.

Он дал понять, что уважает Бритни Спирс, перед исполнением песни "Cry Me a River", которая, как уверены поклонники, посвящена расставанию с Бритни Спирс.

"Никакого неуважения", - заявил он.

Звезды встречались с 1999 по 2002 год. Песня, вышедшая в год расставания, посвящена женской неверности.

"Не говори, что ты сделала, я уже знаю, он рассказал мне сам", - поется в ней.

В своих мемуарах "Женщина во мне" (2023) Спирс признала, что изменяла Тимберлейку с хореографом Уэйдом Робсоном.

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