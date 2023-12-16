Названа причина смерти голливудского актера Мэттью Перри
Звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри умер от "острого воздействия кетамина", сообщает RT со ссылкой на The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.
Кетамин - мощный анестетик, который становится всё более популярным в США в качестве терапии при депрессии и психических расстройствах.
При этом в отчёте о вскрытии указано, что Перри проходил курс такой терапии за 1,5 недели до смерти. Но период выведения из организма этого препарата - всего несколько часов, а значит, обнаруженный в организме актёра кетамин не связан с лечением.
29 октября сообщалось, что Перри скончался утром после того, как вернулся с занятий спортом. Ранее сообщалось, что он утонул. Актер Мэтью пришел домой после двухчасовой игры в пиклбол и вскоре после этого отправил своего помощника с поручением. Когда ассистент вернулся, примерно через два часа, Перри не открыл ему. Тогда он позвонил в службу 911. Полиция исключила насильственный характер смерти актера.
Перри был известен как звезда сериала "Друзья". Он родился 19 августа 1969 года, его одна из самых ярких ролей - роль Чендлера Бинга в ситкоме "Друзья" (1994-2004). Он также известен по ролям в таких фильмах как "Поспешишь - людей насмешишь" (1997), "Девять ярдов" (2000) и "Папе снова 17" (2009). Осенью 2021 года Перри заключил контракт с издательством Flatiron Books на выпуск автобиографической книги о съёмках сериала "Друзья".
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