Звезда «Города грехов» станет бабушкой в 44 года

Актриса Розарио Доусон ("Город грехов", "Асока") станет бабушкой в 44 года. Об этом сообщает Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Доусон, первенца ожидает ее 21-летняя приемная дочь Изабелла.

"Это восхитительно", - заявила актриса.

Розарио Доусон удочерила Изабеллу в 2014 году, когда девочке было 11 лет. Она знала биологическую мать Изабеллы и оформила документы на ребенка, когда узнала, что девочка попала в приют.

"Я ни минуты не колебалась, так нужно было сделать", - заявляла она в одном из интервью.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!