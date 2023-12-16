Дэвид Бекхэм разочаровался в своей «небрежной укладке»

Футболист и тренер Дэвид Бекхэм разочаровался в себе из-за фильма с его участием. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

После выхода многосерийной документальной картины поклонники начали критиковать внешность спортсмена. Они предположили, что Дэвид Бекхэм обратился к косметологу и сделал уколы ботокса. Сам футболист тоже не оценил свой образ, разочаровался и раскритиковал "небрежную укладку".

Виктория познакомилась с будущим мужем Дэвидом в 1997 году на футбольном матче, на который ее позвала коллега по группе Spice Girls Мел Си. Меньше чем через год после знакомства Виктория и Дэвид объявили о своей помолвке, а 4 июля 1999 года поженились. У пары четверо детей: сыновья Бруклин, Круз и Ромео и дочь Харпер.

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