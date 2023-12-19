Роберт Паттинсон тайно избавился от дома в США

Британский актер Роберт Паттинсон тайно избавился от своего дома в США. Звезда "Сумерек" и "Бэтмена" владел недвижимостью более девяти лет, пишет RobbReport, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Речь идет о небольшой холостяцкой резиденции артиста, которая спрятана высоко на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе. Официально дом не выставлялся на продажу, но данные риелторов свидетельствуют о недавней продаже недвижимости. Сам Паттинсон приобрел дом в 2014 году за 2,2 миллиона долларов, а продал - за 3 миллиона долларов. Покупателем стала не голливудская знаменитость, а общество с ограниченной ответственностью.

Этот дом был построен в 1950 году - в нем всего один этаж, а площадь достигает 180 квадратных метров. Внутри есть две спальни и две ванные комнаты. Из-за того, что дом продавался втайне, у экспертов нет достоверной информации о ремонте, который мог провести Паттинсон. Однако на сделанных с воздуха фотографиях не видно существенных изменений снаружи.

На территории есть лужайка с травой, бассейн в форме почки, несколько террас с видом на каньоны, гараж на две машины и SPA-центр.

Риелторы считают продажу этой недвижимости закономерной для Паттинсона. Недавно стало известно, что актер вместе с моделью и актрисой Сьюки Уотерхаус ждут ребенка. До этого пара приобрела дом побольше, который расположен также на Голливудских холмах.

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