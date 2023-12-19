Marvel уволила звезду сериала «Локи»

Студия Marvel уволила американского актера Джонатана Мэйджорса после того, как суд признал его виновным в нападении на бывшую девушку. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что инцидент между актером и его бывшей девушкой Грейс Джаббари произошел в марте. 18 декабря присяжные признали его виновным в нападении третьей степени и преследовании. Сам Мэйджорс не признает себя виновным и отвергает все обвинения. Приговор артисту вынесут 6 февраля 2024 года. Его грозит до одного года лишения свободы.

Мэйджорс исполнил роль Канга в фильме "Человек-муравей и Оса: Квантомания", а также роль "Того, кто остается" в первом и втором сезонах сериала "Локи". Он также должен был стать звездой предстоящей картины "Мстители: Династия Канга", выход которой запланирован на 2 мая 2025 года.

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