https://news.day.az/showbiz/1623363.html Кэт Деннингс вышла замуж - ФОТО
Кэт Деннингс вышла замуж - ФОТО
Актриса, которую большинство знает по роли в юмористическом сериале "Две девицы на мели", вышла замуж за рок-певца Andrew W.K.
Как передает Day.Az, церемонию провели в кругу близких друзей. Среди них можно было заметить Маколея Калкина и его возлюбленную Бренду Сонг.
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