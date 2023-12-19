Кэт Деннингс вышла замуж

Актриса, которую большинство знает по роли в юмористическом сериале "Две девицы на мели", вышла замуж за рок-певца Andrew W.K.

Как передает Day.Az, церемонию провели в кругу близких друзей. Среди них можно было заметить Маколея Калкина и его возлюбленную Бренду Сонг.

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