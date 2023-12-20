Ирина Шейк и Том Брэди решили перейти на новый уровень отношений

Супермодель Ирина Шейк и футболист Том Брэди решили перейти на новый уровень отношений, несмотря на слухи о расставании. Как передает Day.Az, об этом сообщает Daily Mail.

Инсайдеры рассказали изданию, что скоро 37-летняя модель и 46-летний спортсмен официально прокомментируют свои отношения.

"У них пока нет полноценных отношений. Они видятся, когда им удобно. Им комфортно друг с другом до такой степени, что это приведет к чему-то более постоянному, если они позволят этому случиться", - рассказал источник Daily Mail.

В ноябре появились слухи о расставании пары. Затем Ирина Шейк была замечена в квартире Брэди в черном кожаном наряде, состоящем из длинного тренча, узких брюк, сапог до колена и сумки.

А на днях Том Брэди забрал Ирину Шейк из ее отеля во время Art Basel в Майами. Брэди и Шейк также были замечены во второй раз, на эксклюзивной вечеринке Леонардо Ди Каприо. Однако инсайдеры сайта заверили, что между ними ничего не было.

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