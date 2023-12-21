4-летний сын Меган Маркл разочаровался дешевым подарком на Рождество

Герцогиня Сассекская Меган Маркл подарила сыну Арчи к Рождеству дешевый фотоаппарат.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом она рассказала на встрече с режиссером Мисаном Гарриманом приводит издание E! News.

В интервью Меган Маркл отметила, что 4-летний сын увлекся фотографией. Герцогиня решила порадовать Арчи и подарила ему камеру. Однако, по ее мнению, подарок расстроил мальчика из-за низкой стоимости.

"Это не Leica, как у Мисана. Фотоаппарат данного бренда стоит много, поэтому я решила ограничиться более скромной версией", - рассказала Маркл.

Принц Гарри и Меган Маркл поженились 19 мая 2018 года в Виндзорском замке. На торжество были приглашены 2,6 тыс. гостей, среди которых были Виктория и Дэвид Бекхэм, Элтон Джон, Опра Уинфри, Серена Уильямс, Джордж и Амаль Клуни и другие звезды. Свадьба герцогов Сассекских обошлась британской казне в $43 млн.

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