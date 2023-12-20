Мадонна выступила на сцене вместе с Санта-Клаусом

Мадонна на одном из своих концертов позвала к себе на сцену Санта-Клауса.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Дедушка не устоял, в прямом смысле этого слова, от горячих танцев. И даже засмущался.

Представляем вашему вниманию данное видео:

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