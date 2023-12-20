https://news.day.az/showbiz/1623710.html Мадонна выступила на сцене вместе с Санта-Клаусом - ВИДЕО
Мадонна выступила на сцене вместе с Санта-Клаусом - ВИДЕО
Мадонна на одном из своих концертов позвала к себе на сцену Санта-Клауса.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Дедушка не устоял, в прямом смысле этого слова, от горячих танцев. И даже засмущался.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре