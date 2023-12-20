Роберт Паттинсон сделал предложение? Сьюки Уотерхаус засветила кольцо

Похоже, у Роберта Паттинсона и Сьюки Уотерхаус намечаются насыщенные несколько месяцев! Вскоре после того, как мир узнал о беременности красотки, она решила засветить ещё и колечко с внушительным бриллиантом. На том самом пальце!

Папарацци запечатлели пару во время прогулки в Лондоне. И не заметить шикарное украшение на руке Сьюки было практически невозможно, хоть она и пыталась отвлечь внимание, приоткрыв округлившийся животик!

Теперь поклонники гадают, когда же состоится звёздная свадьба - до рождения малыша, или же они не будут торопиться с торжествами и сначала освоятся в статусе родителей. Как бы там ни было, анонсировать это событие Паттинсон и Уотерхаус точно не будут - до сих пор им удавалось держать свою личную жизнь подальше от прессы. И вряд ли мы увидим фоточки с церемонии в их соцсетях!

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