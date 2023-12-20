LEGO анонсировала выпуск конструктора по «Сумеркам»

Компания LEGO планирует выпустить новый набор, посвящённый "Сумеркам". Эта идея пришла в голову дизайнеру и фанату франшизы Нику Майклсу.

Как передает Day.Az, он предложил сделать из блоков LEGO дом Калленов, а представители компании его поддержали.

Ник представил свой проект конструктора на конкурсе Ideas и стал одним из его финалистов. Его конструктор состоит почти из 3 000 деталей и содержит много отсылок к фильмам. Помимо дома Калленов, Ник предложил добавить в набор четыре фигурки главных героев франшизы и волка.

Пока на сайте LEGO можно рассмотреть лишь макет будущего конструктора, созданный Майклсом. Дальше его разработкой займётся уже команда LEGO. Вероятнее всего, конструктор поступит в продажу в 2025 году.

Кстати, сейчас идёт работа над сериалом по "Сумеркам". Его решила снять студия Lionsgate Television. У проекта пока нет сценариста, но авторка романов Стефани Майер проект уже поддержала. Однако поклонники оригинальной франшизы отнеслись к этому скептически. Они считают, что подобные перезапуски говорят лишь об отсутствии оригинальных идей у киностудий.

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