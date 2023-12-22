https://news.day.az/showbiz/1624085.html Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус помолвлены
Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус помолвлены
На одного завидного холостяка в Голливуде стало меньше.
Как передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk, 37-летний Роберт Паттинсон наконец-таки остепенился и сделал предложение своей возлюбленной Сьюки Уотерхаус, на которое она ответила согласием. Действительно, а разве ему можно отказать?
Как сообщает источник People, пара планирует в ближайшем будущем сыграть свадьбу. "Они помолвлены. Они оба хотят пожениться. Это важно для них", - сказал аноним изданию.
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