Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус помолвлены

На одного завидного холостяка в Голливуде стало меньше.

Как передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk, 37-летний Роберт Паттинсон наконец-таки остепенился и сделал предложение своей возлюбленной Сьюки Уотерхаус, на которое она ответила согласием. Действительно, а разве ему можно отказать?

Как сообщает источник People, пара планирует в ближайшем будущем сыграть свадьбу. "Они помолвлены. Они оба хотят пожениться. Это важно для них", - сказал аноним изданию.

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