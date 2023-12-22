Дженнифер Лопес и Бен Аффлек страдают от ПСР

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес рассказала о посттравматическом стрессовом расстройстве у нее и ее мужа, актера Бена Аффлека.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, в интервью Variety знаменитость призналась, что причиной тому стали их отношения в начале 2000-х годов. По словам Лопес, тогда к ним было приковано чрезмерное внимание со стороны СМИ. Артистка говорит, что на фоне этого у них обоих возникло "посттравматическое стрессовое расстройство", с последствиями которого они борются до сих пор.

Сейчас же супружеская жизнь Лопес и Аффлека тоже вызывает немалое любопытство. Однако певица говорит, что с возрастом они с мужем стали гораздо мудрее и меньше обращают на это внимание.

"Теперь мы старше. Мы мудрее. Мы также знаем, что действительно важно в жизни, и это не то, что думают другие люди. Главное всегда быть тем, кто ты есть", - подчеркнула исполнительница.

Отметим, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек были обручены с 2002 года по 2004 год. Однако тогда их супружеская жизнь не сложилась. Но уже в 2021 году знаменитости дали их отношениям второй шанс. В июле 2022 года пара поженилась.

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