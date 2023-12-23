Линдси Лохан показала фигуру спустя пять месяцев после родов

Американская актриса, звезда "Чумовой пятницы" Линдси Лохан показала фигуру на тренировке. Как передает Day.Az, об этом сообщает Daily Mail.

На фотографии 37-летняя актриса позировала в футболке и белых легинсах. Кадр был сделан в спортивном зале. Волосы она собрала в пучок и отказалась от макияжа.

"Я так горжусь тем, через что моему тело удалось пройти за время беременности и сейчас в процессе восстановления. Рождение ребенка - самая большая радость в мире!" - написала актриса в личном блоге.

18 июля Линдси Лохан родила сына от своего мужа, бизнесмена Бадера Шаммаса, с которым звезда познакомилась в 2019 году. Мальчика назвали арабским именем Луай, что в переводе означает "защитник". Впервые о беременности актрисы стало известно в марте 2023 года.

Шаммас сделал Лохан предложение через два года после знакомства, а в 2022-м пара официально оформила свои отношения.

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