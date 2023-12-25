Известная актриса пожаловалась на психа-сталкера

Известная российская актриса Елена Захарова пожаловалась на преследования психа, передает Day.Az со ссылкой на АиФ.

По словам артистки, преследования начались весной прошлого года - когда Захарова вышла на поклон после спектакля. Мужчина, который, как выяснилось, состоит на учете в психоневрологическом диспансере, вручил ей орехи, еловые шишки и письмо, в котором предложил ей выйти за него замуж, а также указал свои контактные данные.

После этого сталкер начал ездить за Захаровой по городам, дарить цветы и даже пытался вручить ей кольцо. Однажды на глазах ее семьи он схватил ее за руку, после чего поклонника задержала полиция. Очень скоро его выпустили, так как физически никакого вреда Захаровой он не причинил.

После этого сталкер забирался в машину артистки, когда та садилась за руль, а также прыгал на капот ее автомобиля. "Мне очень страшно. Возможно, завтра или послезавтра он узнает, где я живу, и придет ко мне домой. Что тогда делать? Он уже угрожает, что я буду либо его, либо ничьей", - призналась Захарова.

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