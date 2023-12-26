Хоррор «Крик 7» лишился режиссера после ухода Дженны Ортеги
Режиссер "Крика 7" Кристофер Лэндон покинул проект. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Это была работа мечты, которая превратилась в ночной кошмар. Мое сердце разрывается от жалости ко всем членам команды. Ко всем. Но пришло время двигаться дальше", - признался постановщик.
Лэндон не уточнил, почему принял решение уйти с режиссерского кресла. Однако он отметил, что задумал уход еще до скандала с увольнением актрисы Мелиссы Барреры и ухода Дженны Ортеги. При этом, отмечает THR, после объявления об увольнении Барреры Лэндон написал в соцсетях: "Все отстой. Хватит кричать". Позднее режиссер удалил свой пост, заявив, что "это было не его решение".
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