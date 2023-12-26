Назван лучший фильм 2023 года

Известный японский геймдизайнер Хидео Кодзима счел лучшим фильмом 2023 года драму "Идеальные дни". Об этом со ссылкой на аккаунт Кодзимы в X (Twitter) сообщает Day.Az со ссылкой на издание "Игромания".

Кодзима большой поклонник кино. В своих играх он часто показывает заимствования из культовых кинематографических произведений. Геймдизайнер регулярно делится личными открытиями среди сериалов и кино, а также ежегодно подводит персональные итоги года.

В этом году Кодзима назвал главным фильмом "Идеальные дни". "Идеальные дни" - это немецко-японская драма, которая рассказывает о буднях уборщика общественных туалетов в Токио. Несмотря на тяжелый и непрестижный труд молодой мужчина старается находить удовольствие в повседневных мелочах.

Картина "Идеальные дни" вышла в прокат 25 мая 2023 года. Ее режиссером выступил Вим Вендерс, известный по фильмам "Соль земли", "Алиса в городах", "Небо над Берлином" и не только. Главные роли исполнили Кодзи Якусе и Токио Эмото.

В 2023 году "Идеальные дни" победили на Каннском кинофестивале в двух категориях: "Лучшая мужская роль" и "Приз христианского жюри". Также картина была номинирована на "Лучший фильм".

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