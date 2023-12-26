Наряд Дженнифер Лопес на фото папарацци высмеяли в сети

Пользователи сети высмеяли наряд американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес словами "грязный шик". Соответствующие фото папарацци приводит издание Daily Mail, передает Day.Az.

54-летнюю знаменитость запечатлели вместе со своей матерью Гваделупе Родригес во время шопинга в Лос-Анджелесе. На размещенных кадрах видно, что поп-исполнительница одета в объемные грязные джинсы и коричневый растянутый свитер. Кроме того, она взяла с собой солнцезащитные очки и замшевую сумку люксового бренда Hermès.

Читатели издания не оценили внешний вид артистки, о чем написали в комментариях под материалом. "Она снова надела джинсы Бена?", "У нее нет абсолютно никакого чувства стиля", "Изношенные, дырявые и рваные джинсы - это одно, а грязь на одежде - совсем другое", "Она поменялась джинсами с механиком? Ее мама выглядит намного стильнее", "У нее ужасный вкус в одежде", - возмущались они.

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